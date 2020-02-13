РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 фев. Автомобильную дорогу у привокзальной площади в микрорайоне Железнодорожный Балашихи по просьбе местного жителя очистили от снега и наледи, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи сообщил на портале о необходимости очистить от снега и наледи автодорогу на Носовихинском шоссе в районе Привокзальной площади, 1 в микрорайоне Железнодорожный. Он отметил, что людям стало невозможно переходить улицу из-за лужи и грязи.

«Региональное управление автодорог №7 рассмотрело обращение по вопросу очистки от снега и наледи указанной автодороги и сообщает, что осмотр подтвердил наличие снега и наледи на проезжей части. Дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы выполнены (фотоматериалы прилагаются)», – сказал начальник РУАД №7 «Раменское» Валерий Марисов.

Он поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа и отметил, что на его территории регулярные работы по очистке, в том числе от снега и наледи указанной автодороги проводятся работниками ГБУ МО «Мосавтодор» согласно графику выполнения работ.

«Организации, осуществляющей содержание, указано на недопустимость отклонения от установленных норм. Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки», – заключил Марисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.