РИАМО - 13 фев. Задержки в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро возникли из-за проверки поезда на исправность, движение уже осуществляется в графике, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичной подземки.

Ранее поезда на линии ходили с увеличенными интервалами. На станциях по громкой связи пассажиров предупреждали о задержках, а на «Полежаевской» ощущался запах гари.

«Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции «Полежаевская» высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону центра. Состав убран с линии для проверки», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на платформах выросло число ожидающих из-за высадки людей из поезда. Несколько составов снизили скорость для соблюдения интервала.

«Сразу после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме», - сказал представитель пресс-службы.