РИАМО - 13 фев. Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов предложил внести изменения в статью о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав при реновации в Москве, согласно поправкам, дома программы не должны быть выше 14 этажей, сообщается на сайте Московской городской думы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 11 мая 2017 года в прямом эфире радиостанции «Вести FM» в программе «Полный контакт с Владимиром Соловьевым» заявил, что высота домов программы реновации не будет превышать 14 этажей, а плотность застройки будет соответствовать Генеральному плану.

«В целях обеспечения поддержания доверия граждан к действиям государства публичные заявления мэра Москвы должны получить нормативное закрепление», - отмечается на сайте.

Предложение внести изменения в законопроект поступило 12 февраля. Нововведение предусматривает, что застройщики смогут возводить многоэтажки высотой от шести до 14 этажей.

На сайте Мосгордумы отмечается, что жители многоквартирных домов, включенных в программу реновации, смогут отказаться от переселения в уже построенные многоквартирные дома высотой более четырнадцати этажей.