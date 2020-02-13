РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 фев. Отборочный тур фестиваля-конкурса детского творчества «Юные таланты – правнуки Победы» стартовал в Подольске, подать заявки на участие все желающие могут до 20 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске стартовал отборочный тур фестиваля-конкурса детского творчества «Юные таланты – правнуки Победы». Для народных и образцовых творческих коллективов округа проводится фестивальная программа, для солистов – конкурсная. По итогам отборочного тура заявки на участие подаются в оргкомитет в срок до 20 марта. Принять участие в конкурсе могут творческие коллективы – ансамбли, солисты, учащиеся, занимающиеся на базе учреждений культуры, образования, учреждений молодежной политики в возрасте от 7 до 17 лет. Среди творческих жанров фестиваля – хореография, вокальное и изобразительное искусство, художественное слово и другие», – говорится в сообщении.

Фестиваль-конкурс проводится с целью совершенствования системы патриотического и эстетического воспитания молодежи, выявления и поддержки одаренных детей, развития их способностей и привлечения к занятиям в самодеятельных коллективах народного творчества. Гала-концерт и награждение лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса состоится 26 апреля во Дворце культуры «Октябрь».