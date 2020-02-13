РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 фев. Жители подмосковных Люберец до 21 марта могут подать заявки на участие в творческом конкурсе, посвященном Международному дню птиц, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В библиотеке «Бригантина» по адресу: Люберцы, улица Мира, дом №19 проходит прием работ для участия в конкурсе детского творчества «Здравствуй, птичья страна!». Мероприятие приурочено к Международному дню птиц и пройдет в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Прием работ осуществляется до 21 марта, а с 21 по 30 марта пройдет выставка всех изделий», – говорится в сообщении.

Тридцать первого марта подведут итоги и объявят призеров. Участие могут принять все желающие старше шести лет.

Конкурс организован для пропаганды экологических знаний и проводится в трех номинациях: «Птичий домик» – надо изготовить скворечник или макет кормушки, «Фигурка птицы», «Рисунок птицы».

Международный день птиц – наиболее известный экологический праздник, посвященный птицам, отмечается 1 апреля. Он проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».