РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 фев. В нынешнем году в подмосковном Дзержинском планируют открыть центр молодежного инновационного творчества, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 2020 году ставим задачу открыть в городе центр молодежного инновационного творчества. Сейчас мы уже работаем над этим вопросом, в частности, идет поиск инвесторов, которые готовы работать с нами в этом направлении», – сказала Иванова.

Она добавила, что дети в Дзержинском замечательно танцуют и поют.

«Но у нас слабо развита робототехника, 3D-моделирование. Это будет большой проект, который мы будем реализовывать совместно со школами в этом году», – заключила Иванова.