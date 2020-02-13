РИАМО - 13 фев. В четверг на «ВТБ Арене» организуют фестиваль «Чартова дюжина», из-за этого могут ограничить вход и выход на станциях метро рядом со стадионом, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Сегодня в 19:00 на «ВТБ Арене» пройдет тринадцатый фестиваль «Чартова дюжина». Ближайшие к стадиону станции метро: «Динамо» и «Петровский парк». По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к «ВТБ Арене», возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Просим вас быть внимательными», — говорится в сообщении.

Пассажиров просят заранее покупать билеты на обратную поездку. Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.