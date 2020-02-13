РИАМО - 13 фев. Специалисты Россельхознадзора при проверке товаров на выставке «Продэкспо-2020» в Москве выявили несколько килограммов продукции, не имеющей разрешительной документации, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Специалисты обнаружили, что 628 килограммов молочной продукции, привезенной на выставку из Белоруссии, не прошли пункт предварительного уведомления, а значит данные о товарах не были внесены в федеральные государственные информационные системы «Аргус» и «Меркурий».

«Выявлена продукция, не имеющая разрешительных документов для участия выставке. Сыры – 48 килограммов (Республика Сан-Марино), прибыли в сопровождении ветеринарных свидетельств. Согласно разрешению на ввоз, целью ввоза продукции являлось проведение лабораторных исследований», – отмечается в материале.

Все выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий товары с нарушениями в оформлении были сняты с выставки. Их дегустация и продажа запрещена. В настоящий момент продукция находится на изолированном хранении, позже ее вернут в страны происхождения.