РИАМО - 13 фев. На Таганско-Краснопресненской линии метро произошел сбой в движении поездов, на данный момент движение осуществляется по графику, сообщил РИАМО представитель справочной службы подземки.

«На станции «Полежаевская» было отключение электроснабжения. Сейчас все поезда идут в графике», - сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИАМО один из пассажиров, на станции «Тушинская» по громкой связи объявляют о задержках в движении поездов по техническим причинам. На станции «Полежаевская» ощущается запах гари.

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