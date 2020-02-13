РИАМО - 13 фев. В Одинцове состоялось открытие нового логистического комплекса, его построила итальянская компания «Иналка», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В комплексе предусмотрены три температурные зоны для хранения и обработки продуктов с автоматической системой управления складскими операциями. По словам Разина, благодаря введению комплекса в эксплуатацию в Одинцовском округе появится более 50 новых рабочих мест.
В реализацию проекта инвестировали более 25 миллионов евро. На постройку комплекса ушло полтора года.
«Комплекс построен компанией «Иналка». Она начала свою работу в Подмосковье 15 лет назад и занимается производством мясных полуфабрикатов для рынка общественного питания России и стран СНГ. В год здесь производится более 37 тысяч тонн полуфабрикатов»,- отметил Разин.
Он добавил, что всего в подмосковном подразделении компании работает порядка 500 человек.
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