РИАМО - 13 фев. В Одинцове состоялось открытие нового логистического комплекса, его построила итальянская компания «Иналка», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Итальянские предприниматели прочно обосновались на рынке Московской области. Созданный ими новый комплекс включает стеллажные хранения с 33 тысячи паллетомест. Здесь будут храниться продукты для рынка общественного питания», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В комплексе предусмотрены три температурные зоны для хранения и обработки продуктов с автоматической системой управления складскими операциями. По словам Разина, благодаря введению комплекса в эксплуатацию в Одинцовском округе появится более 50 новых рабочих мест.

В реализацию проекта инвестировали более 25 миллионов евро. На постройку комплекса ушло полтора года.

«Комплекс построен компанией «Иналка». Она начала свою работу в Подмосковье 15 лет назад и занимается производством мясных полуфабрикатов для рынка общественного питания России и стран СНГ. В год здесь производится более 37 тысяч тонн полуфабрикатов»,- отметил Разин.

Он добавил, что всего в подмосковном подразделении компании работает порядка 500 человек.