РИАМО - 13 фев. Московские полицейские задержали 12 подозреваемых в мошенничестве, по данным правоохранителей группировка незаконно получала страховые выплаты, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Сумма ущерба от действий злоумышленников превысила 13 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

«Фигуранты уголовного дела в составе организованной группы систематически инсценировали дорожно-транспортные происшествия, затем подавали документы в страховые компании и незаконно получали денежные возмещения. Аналогичным способом злоумышленники совершили 66 эпизодов противоправного деяния», – отмечается в материале.

Восемь из 12 задержанных находятся под стражей, еще двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а двум другим решением суда запретили определенные действия. Уголовное дело направили в Черемушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.