РИАМО - 13 фев. На время праздничных дней — в периоды с 21 по 25 февраля и с 6 по 10 марта — в расписание движения электричек Московской железной дороги внесут корректировки, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Обращаем внимание пассажиров, что движение поездов будет осуществляться следующим образом: 21 февраля, 6 марта – расписание пятницы; 22 февраля, 7 марта – субботы; 23 – 24 февраля, 8 – 9 марта – воскресенья; 25 февраля, 10 марта – вторника», - отмечается в материале.

Изменения расписания пригородных поездов произойдут на всех направлениях МЖД.

Так, на Горьковском направлении МЖД 20, 21, 24 февраля и 5, 6, 9 марта будет совершать поездки поезд №7086 Москва – Владимир, который в обычном расписании совершает рейсы только по четвергам и пятницам.

На Казанском направлении 25 февраля и 10 марта будет ходить экспресс №7021 Рязань-1 – Москва, а на Курском направлении 21 и 24 февраля, а также 6 и 9 марта будет ездить экспресс №7041 Москва – Тула.

Ознакомиться с точным расписанием движения электричек можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».