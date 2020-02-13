РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. Депутат Подольска обратился в администрацию округа для составления нового положения по разрядам для детских шахмат, сообщается в группе «Единая Россия Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Подольска на днях в рамках реализации партийного проекта «Детский спорт» член фракции в совете депутатов округа Юрий Стрелков провел тематический прием граждан. К нему обратились родители, чьи дети посещают занятия по шахматам во Дворце молодежи, с просьбой присвоить разряды на соревнованиях по шахматам.

«В ходе приема было решено, что по данному вопросу будет направлено обращение в спорткомитет городского округа Подольск для составления нового положения», – сказал Стрелков.

В приеме также принимала участие главный эксперт отдела мониторинга и реализации муниципальных программ комитета по физической культуре и спорту администрации муниципалитета Алла Абрамкина.