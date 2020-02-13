РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 фев. Предприятие по производству пищевых ингредиентов «Союзснаб» полностью перенесло ароматическое производство из подмосковного Красногорска в Калужскую область, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Одно из крупнейших промышленных предприятий округа – ГК «Союзснаб» полностью завершило процесс переноса производства пищевых ароматических компонентов из Красногорска, открыв цех «Ароматика» в деревне Малые Савки Калужской области», – говорится в сообщении.

По словам генерального директора ООО «Зеленые линии» Елены Русановой, в Малых Савках уже есть переработка молока, какао бобов, производство шоколада, рапсового масла, сухих смесей. Предприятие входит в группу компаний «Союзснаб».

«Теперь запустили в новом отдельно стоящем здании цех по синтезу ароматических компонентов, которые будут использоваться в создании ароматизаторов для различных отраслей промышленности», – сказала Русанова.

Она добавила, что переезд из Красногорска связан, прежде всего, с увеличением мощностей по выпуску сырья для пищевой промышленности – объемы производства на сегодняшний день превышают те, что были год-два назад в десять раз.

«На реализацию импортозамещающего проекта «Ароматика» компании была выделена федеральная субсидия в размере 90 миллионов рублей. Этими средствами компенсирована часть затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», – заключается в материале.