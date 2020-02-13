РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 фев. Более 4 тонн старого оборудования было собрано и отправлено на переработку в рамках реализации экологической программы «Школа утилизации: электроника» сотрудниками поликлиники №5 ГКБ городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Программа «Школа утилизации: электроника» реализуется на территории Подмосковья уже 4 года. Новшеством экологической программы 2019 года стала утилизация медицинской техники. Активное участие в акции приняли сотрудники поликлиники №5 – более 4 тонн старого оборудования было собрано и отправлено ими на переработку.

«За последние два года при поддержке региональных властей мы существенно обновили медицинскую технику и компьютерное оборудование. И конечно, когда встал вопрос об участие в акции, мы с радостью откликнулись, несмотря на то, что это большая и сложная работа. Но есть понимание, что сбор и утилизация старого оборудования – задача архиважная. Это сохранение экологии, а значит и здоровья наших пациентов», – сказала заведующая поликлиникой №5 Марина Сычева.

Она добавила, что сбор и переработка электронных отходов – тенденция достаточно молодая, но уже встретила положительные отклики среди жителей Мытищ и Подмосковья.

«Сегодня мы видим с каким рвением дети и волонтеры принимают участие в сборе старой техники. И здорово, что сейчас такая возможность есть и у медицинских учреждений. Тем более, что в 2019 году мы снова получили большое количество оборудования. И уверены, что по итогам этого года Мытищинская ГКБ будет также в призерах», – добавила Сычева.

Организатором акции является Фонд рационального природопользования при поддержке министерств экологии и природопользования, имущественных отношений и образования.