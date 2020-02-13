РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 фев. Долгожительница городского округа Мытищи Фатима Юдина отметила свой 100-летний юбилей, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Мытищах проживают 25 долгожителей, 15 из которых в этом году празднуют вековой юбилей. 12 февраля 100 лет отпраздновала ветеран Великой Отечественной войны, участник трудового фронта Фатима Юдина. Поздравить ее пришли председатель совета ветеранов Андрей Гореликов, начальник управления по социальной политике Наталья Тер-Григорьян, депутат Совета депутатов Николай Шпак и председатель Совета ветеранов Владимир Тюлюбаев.

«Вдвойне приятно, что этот 100-летний юбилей Фатимы Агмальевны совпал с 75-летним юбилеем Дня Победы. У нее очень дружная и заботливая семья, и мы с удовольствием вручили ветерану памятную медаль. Поражает отношение этих людей к оказываемому им вниманию. Казалось бы, обычное дело, но трогает их реакция. Поэтому со своей стороны мы будем помнить ветеранов и помогать им», – сказал Гореликов.

Ветеран смело ответила на вопрос, как же удалось к 100 годам сохранить такое жизнелюбие, красоту и чувство юмора.

«Не психовать, не завидовать, делать добро людям, быть всегда хорошим человеком и не бояться работы. Радуйтесь жизни и тому, что дал Бог. Оптимистами надо быть», – сказала она.

По поручению главы городского округа Мытищи Виктора Азарова в соответствии с Указом президента Российской Федерации Фатиме Агмальевне вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Помимо этого, юбиляру передали подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева – павлопосадский платок изумрудного цвета, а также почетную грамоту совета депутатов и памятные подарки.