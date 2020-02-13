РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В деревне Большое Толбино подмосковного Подольска комиссия обнаружила на территории ООО «МЕТ-ПРОФИТ» место обжига металла после жалобы жителей на регулярный удушающий запах, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках партийного проекта «Народный контроль» ВПП «Единая Россия» первый заместитель председателя совета депутатов Подольска Любовь Ушанева приняла участие в выездном мероприятии на промышленные территории предприятий АО «Подольск-Цемент» и ООО «МЕТ-ПРОФИТ» в деревне Большое Толбино на улице Дорожная. Контрольное мероприятие организовали по обращениям жителей деревни Большое Толбино и предпрития «АО «Подольское ППЖТ».

«Комиссия в составе представителей Подольской городской прокуратуры, Подольского ТОУ Роспотребнадзора, ТО Адмтехнадзора №35, жителей деревни и куратора партийного проекта «Народный контроль» Ушаневой 11 февраля обнаружила на территории ООО «МЕТ-ПРОФИТ» очаги возгорания, большое количество металлолома, проводов. Данный факт зафиксирован как фото и видеосъемка. Жители подтвердили, что в ночное время здесь регулярно происходит обжиг металла, а удушливый запах жженой резины и дым распространяются на всю деревню», – говорится в сообщении.

Комиссия зафиксировала факты нарушений, руководство предприятия вызвали в Подольскую городскую прокуратуру. По результатам и выводам прокуратуры будут определены меры административного воздействия. Депутаты будут совместно с жителями контролировать эту опасную экологическую ситуацию.

С 2015 года в отношении ООО «МЕТ-ПРОФИТ» провели уже несколько проверок по факту возникновения угрозы причинения здоровью людей, нарушения требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не соблюдения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами. По результатам проверок выявили пять нарушений.