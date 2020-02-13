РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 фев. Сотрудники МВД городского округа Мытищи задержали неизвестного, который украл из магазина сливочное масло стоимостью более 1 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от управляющего одного из магазинов «Дикси». Он рассказал, что неизвестный, находясь в торговом зале одного из магазинов «Дикси», открыто похитил продукты питания (сливочное масло) на сумму 1 132 рубля, причинив при этом телесные повреждения заместителю управляющего.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейскими установлен и задержан ранее судимый 31-летний уроженец ближнего зарубежья. По данному факту следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Грабеж», – говорится в материале.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.