РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 13 фев. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова поздравила с 90-летним юбилеем тружеников тыла Галину Кикину и Михаила Никитина, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Приятно поздравлять с 90-летием таких людей – тружеников тыла Галину Кикину и Михаила Никитина, общаться с ними и слышать их рассказы о жизни. Они в строю, бодры, веселы, и у них есть желание жить дальше. Наша задача – оказывать помощь нашим ветеранам, если они в ней нуждаются», – сказала Иванова.

Она поздравила юбиляров, вручила цветы и подарки от президента РФ Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, городской администрации. Иванова пожелала долгих лет жизни, крепкого здоровья, понимания в семье и поблагодарила именинников за их труд.

Галина Филипповна в годы войны полностью посвятила себя работе, восстанавливая города Мценск и Орел. В Дзержинский приехала в 1949 году, устроилась бригадиром маляров-штукатуров. Через какое-то время устроилась на ТЭЦ-22, где проработала 49 лет. Сейчас она живет со своим мужем, о котором заботится.

Михаил Михайлович в начале 40-х работал в Тульской области. По приезду в Дзержинский он также трудился на ТЭЦ-22 больше 30 лет.