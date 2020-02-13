РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В культурно-просветительском центре (КПЦ) «Дубровицы» Подольска идет набор в женский вокальный ансамбль, приглашаются все желающие, сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель ансамбля Ирина Нестеренко.

«В КПЦ «Дубровицы» идет набор в женский вокальный ансамбль, в репертуаре которого классические и современные произведения. Теперь и у мам есть возможность выступать на сцене и петь в хоре. Бесплатные занятия будут проходить по субботам с 13:00 до 15:00 и по понедельникам с 17:00 до 18:30», - сказала Нестеренко.

Выпускница Новосибирской консерватории Ирина Нестеренко 22 года в профессии. Хоры под ее руководством не раз становились лауреатами различных конкурсов.

Желающие петь в хоре могут связаться с Нестеренко по телефону: 8(916)482-33-23.