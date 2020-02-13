РИАМО - 13 фев. Порядка 2,5 тысяч новых рабочих мест создадут в Ленинском округе Подмосковья в 2020 году, в округе активно развивается малый бизнес, сообщил в четверг исполняющий обязанности главы городского округа Алексей Спасский.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы Ленинского округа Алексеем Спасским.

«У нас за счет большого количества застроек чуть ли не активней всей Московской области развивается малый бизнес. Это первые этажи, то, что принято называть бытовым обслуживанием населения, — парикмахерские, кофейни», - сказал Спасский.

Он также добавил, что новые рабочие места продолжают появляться на территории промышленных парков и промзон.

«Плюс четыре промышленных парка, те, которые функционируют, разной степени наполненности, и две старые промышленные зоны — южная и северная, там, где земельные участки удачно расположены. Там предприятия возникают постоянно», - добавил Спасский.