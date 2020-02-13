РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 фев. Сотрудники полиции МУ МВД России «Балашихинское» провели День открытых дверей для учащихся начальных классов школы №15 Балашихи, в ходе встречи они рассказали им об особенностях работы в полиции, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В отделе полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» состоялся День открытых дверей для учащихся начальных классов школы №15 городского округа Балашиха. Встреча прошла при поддержке члена общественного совета Людмилы Бородиной.

«В рамках экскурсии правоохранители познакомили ребят с работой дежурной части, дали возможность желающим примерить бронежилет и защитную каску. Целью мероприятия стала популяризация службы в органах внутренних дел, знакомство с особенностями службы в полиции и получение достоверной информации о работе полицейских, а также об учебных заведениях системы МВД России», – говорится в сообщении.

В ходе встречи сотрудники по делам несовершеннолетних рассказали школьникам о последствиях употребления наркотических средств, предупредили об опасностях, подстерегающих их в социальных сетях, напомнили о правилах поведения на улице, в общественных местах и при общении с малознакомыми людьми.

В завершение мероприятия стражи порядка провели для ребят экскурсию по музею МУ МВД России «Балашихинское», ответили на интересующие вопросы, пожелали хорошей учебы и подарили светоотражающие брелки.