РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 фев. В городском округе Мытищи задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за мелкое хищение, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МУ МВД России «Мытищинское» по адресу: город Мытищи, улица Карла Маркса в одном из домов был выявлен 22-летний гражданин, зарегистрированный в городе Екатеринбурге.

«В результате проверки документов установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года», - говорится в сообщении.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.