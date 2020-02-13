РИАМО - 13 фев. В 2020 году в поселке Дрожжино Ленинского округа Подмосковья планируют открыть новую поликлинику для детей и взрослых со станцией скорой помощи, сообщил в четверг исполняющий обязанности главы городского округа Алексей Спасский.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы Ленинского округа Алексеем Спасским.

«Поликлиника тоже долгожданная. Причем на 450 посещений в смену. Это и взрослая, и детская поликлиника», - сказал Спасский.

По его словам, в старой части поселка сейчас работает небольшое двухэтажное здание амбулатории, которое не соответствует требованиям по обслуживанию пациентов.

«Мы со своей стороны планируем выходить на министерство имущественных отношений Московской области, Минздрав, чтобы постараться перепрофилировать это старое здание под культурно-досуговое учреждение», - добавил Спасский.

Он также отметил, что при поликлинике заработает станция скорой помощи, которая поможет справиться со сложностями оказания медицинской помощи в удаленном районе.

«Скорая помощь — одна из больших проблем в силу транспортной недоступности, в силу заставленности дворов машинами. <…> В первую очередь не хватает машин (скорой помощи - ред.). Эту задачу надо решить, минимум на пять-шесть экипажей в смену увеличить. Что касается приближенности, то подстанция (скорой помощи - ред.) относительно недалеко там находится», - прокомментировал Спасский.