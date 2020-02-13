РИАМО - 13 фев. В Ленинском округе Подмосковья планируют построить три школы, одна из них, в микрорайоне Новодрожжино, примет первых учеников уже 1 сентября, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Алексей Спасский.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы Ленинского округа Алексеем Спасским.

«Школ у нас (запланировано к строительству - ред.) три. Одна — в микрорайоне Новодрожжино. Она практически готова, в феврале - начале марта застройщик выйдет на разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. <...> С 1 сентября дети пойдут туда», - сказал Спасский.

Он добавил, что открытия этой школы с нетерпением ждут местные жители. Она поможет решить проблему с обучением детей во вторую смену.