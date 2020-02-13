Поселок Терехово – последняя московская деревня, расположенная на территории района Хорошево-Мневники (СЗАО). Сейчас деревню сносят, а на ее месте должна появиться станция метро и пересадочный узел. После Нового 2020 года началась активная фаза сноса. Деревня почти расселена, но часть жителей отказываются покидать дома. Корреспондент РИАМО пообщалась с тереховцами и узнала, почему они не хотят выселяться.

Обитаемый остров

Терехово находится в Мневниковской пойме Москвы-реки, на острове, который соединяет с «большой Москвой» Новый Карамышевский мост – часть Северо-Западной хорды. До сноса Терехово было последним местом в пределах МКАД, где сохранялся деревенский быт.

Деревянные дома с печками, без отопления и газа, сараи и огороды, колонки с водой – люди здесь жили так, как будто рядом нет небоскребов «Москвы-Сити». Точнее, еще живут. Сейчас в Терехове осталось всего несколько домов. На самом деле, по словам местных жителей, они давно находятся в ожидании сноса.

Еще в начале 90-х на территории Мневниковской поймы и Москворецкого парка хотели построить «Парк Чудес», или «русский Диснейленд», но эта идея не осуществилась. В 1998 году власти Москвы решили (постановление городского правительства № 690), что эта территория будет отдана под снос, а жители переселятся в другие районы и получат земельные участки в качестве компенсации в Истринском районе Московской области.

В 2006 году новое постановление (от 7 марта №150-ПП) говорило о том, что Терехово будет реконструировано, а жители получат новые квартиры. Однако работы так и не начались.

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Метро вместо деревни

Окончательно судьба деревни Терехово решилась в 2016 году. Тогда столичное правительство выпустило распоряжение №244, по которому земельные участки в Мневниковской пойме изымались для государственных нужд в целях строительства новой станции метро «Терехово» (сейчас переименована в «Мневники») Большой кольцевой линии и транспортно-пересадочного узла.

Как следует из данных, размещенных на сайте столичного стройкомплекса, открытие станции метро на улице Нижние Мневники планируется уже в 2021 году. Участок БКЛ между станциями «Мневники» и «Карамышевская» готов на 50%.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованным на сайте мэрии, помимо метро, здесь также появятся деловые, спортивные объекты и жилые кварталы, в том числе по программе реновации.

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Остановка – по требованию

Попасть из шумного мегаполиса в почти безлюдную деревню можно за каких-то 15 минут: от станции метро «Октябрьское поле» до Терехова ходит автобус т19. Я попросила водителя заранее остановиться, так как остановка «Терехово», как и ряд до нее – по требованию. Водитель подтверждает – здесь редко выходят люди.

На остановке встречаю девушку и спрашиваю, где тут Терехово. Она показывает по обе стороны дороги: «Здесь деревня и здесь. Но домов осталось мало. Жилые вот эти два ближайших дома к дороге».

Я двигаюсь в «жилую» сторону. У дороги стоит большой православный крест. Как рассказали жители, недавно сюда приезжали из церкви и освящали это место.

На улице – пустота, вдалеке видны строительные краны и лес, впереди – развалины дома и сломанный забор. От такого вида становится не по себе. Иду дальше и вижу груды досок – видимо, совсем недавно сносили дома. Ощущение, как после боя или пожара. На снегу стоит чей-то одинокий шкаф. Вокруг – старые шины, предметы быта, горы обломков.

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Последние робинзоны

Замечаю группу мужчин, рядом горит большой костер и стоит яркий красный диван. Мужчины выпивают, закусывают. Подхожу и решаю заговорить. Один из них рассказывает, что вырос здесь и жил до подросткового возраста.

По словам собеседника РИАМО, он приехал в деревню, чтобы «постоять за своих», хотя сам уже живет в квартире, которая досталась ему от родителей. Оказалось, мужчины «охраняют» дом пенсионерки, который должны вот-вот снести.

Как сообщили РИАМО в столичном департаменте строительства, собственникам домов в поселке Терехово выплачивается денежная компенсация по решению суда. При этом «жилые дома должны быть переданы под снос в течение 30 дней после выплаты компенсации собственникам в соответствии с ранее вынесенным судом решением».

На сегодняшний день большинство домов в деревне расселены. По словам местных, «судебные дела были, потом потихоньку начали снос». Те, кто соглашался на компенсации – уезжали, и их дома сносили.

Остались лишь те, кто не согласен со сносом. Среди них – пенсионерка Раиса Сергеевна Полотерова, которая прожила в Терехове 40 лет, но не получила компенсацию, потому что у нее нет документов на дом. Как рассказала 65-летняя женщина, она была прописана в доме свекра, который умер, но не переоформил собственность на нее.

Сосед Раисы Сергеевны Андрей компенсацию не получил по другой причине, хотя дом находится в его собственности. По словам мужчины, более 20 лет назад он получил квартиру по улучшению социальных условий – это и считается компенсацией. «А то, что родились дети или даже внуки – никого не волнует», - говорит он.

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Потерянный «рай»

По словам тереховцев, тем, кто выезжал, платили более 30 миллионов рублей компенсации, хотя этого мало, считают они, ведь реальная стоимость этой земли намного выше – почти 10 миллионов рублей за сотку.

По данным «Коммерсанта», в декабре 2018 года Хорошевский суд удовлетворил иск столичных властей по изъятию земли у жителей Терехова. За участок в 30 соток жителям предлагалось 68 миллионов рублей, но не все были согласны с этими условиями и требовали больше – от 380 до 420 миллионов рублей, сообщает газета. В 2019 году шли суды несогласных с компенсацией, а тем, кого сумма устраивала, съезжали, приобретая недвижимость в Москве или в Московской области.

Сейчас в Терехове остаются дома, по которым еще идут судебные дела. А местным остается лишь вспоминать, какой «рай» здесь был когда-то.

«Здесь просто рай был, несмотря на то, что не было отопления и газа. Был свой огород. Зимой сами топили печку. Мы покупали дрова и уголь. Пилили и кололи, не жаловались», - вздыхает Раиса Сергеевна, сидя на улице на красном диване.

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