РИАМО - 13 фев. Микробиологи установили, какие виды микробов присутствуют в столичной подземке, их разнообразие коррелирует с величиной пассажиропотока, сообщает Газета.ru.

Российские ученые из Университета ИТМО вместе с коллегами из США провели исследование микробов в Московском метрополитене. Они взяли пробы с пола, стен и поручней, после чего вырастили бактерии в лаборатории для простоты изучения.

«В метро Москвы наиболее представлены бактерии рода Dietzia, Brevundimonas, Pseudomonas, Arsenicicoccus, Stenotrophomona», – говорится в сообщении.

Специалисты установили, что разнообразие бактерий на конкретных станциях коррелирует с числом пассажиров. Примечательно, что самые распространенные бактерии в московском и нью-йоркском метро совпадают.