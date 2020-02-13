РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 фев. Спектакль народного молодежного театра «Домой» городского округа Мытищи пройдет 16 февраля в ДК «Подмосковье» в поселке Пироговский, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В центре событий спектакля молодой парень Виктор, прошедший войну, и польская девушка Геля. Молодые люди встречаются в Московской консерватории в декабре 1946 года. Оба студенты: она мечтает о карьере певицы, он в будущем — винодел. Казалось бы, у любви нет границ, для нее не важна национальность, но так ли это? Об этом и расскажут актеры народного молодежного театра «Домой» 16 февраля на сцене ДК «Подмосковье», – говорится в сообщении.

Место проведения спектакля: Мытищи, поселок Пироговский, улица Пионерская, дом №2, Дворец культуры «Подмосковье». Начало в 18:00.