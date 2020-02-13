РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 фев. В подмосковном Дзержинском вблизи гимназии №4 до 27 февраля установят новые дорожные знаки, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

«К 27 февраля вблизи гимназии №4 по улице Лермонтова в Дзержинском установят дорожные знаки «Уступите дорогу» и «Направление главной дороги». Данное решение было принято на очередном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.

До 6 марта «Мосавтодор» установит дополнительную табличку «Работает эвакуатор» к знаку «Остановка запрещена» у дома №33 на улице Томилинская.