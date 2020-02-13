РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 фев. Штрафстоянку для грузового транспорта планируют оборудовать в подмосковном Дзержинском, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

Накануне в Дзержинском прошло заседание комиссии по транспортной безопасности. Она рассмотрела вопрос о привлечении к ответственности водителей транспортных средств, нарушающих ПДД. В частности, на улице Ленина постоянно паркуются большегрузы, загораживая видимость участникам дорожного движения. Комиссией проработаны вопросы по освобождению данной улицы от грузового автотранспорта.

«В городском округе Дзержинский планируют построить штрафплощадку, куда будут эвакуировать припаркованные грузовики, загораживающие видимость участникам дорожного движения», - сказал заместитель главы администрации городского округа Сергей Рассказов.

Он добавил, что готовится к эксплуатации штрафная аварийная стоянка на улице Дзержинской. Подрядчик по ее строительству и будущий хозяин уже определены. Сразу после этого в городе начнет работать эвакуатор.