РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 фев. Оплачивать услугу по вывозу мусора без комиссии жители частного сектора в городском округе Люберцы могут через платежные терминалы «Элекснет», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Региональный оператор внедрил новый сервис по данному способу оплаты на этой неделе. Воспользоваться этой услугой могут и абоненты, у которых есть прямые договоры с регоператором «ЭкоЛайн-Воскресенск».

«Терминалы «Элекснет» давно стоят в Люберцах, но через них нельзя было без комиссии оплатить услугу вывоза мусора. Теперь регоператор заключил с ними договор, в соответствии с которым оплата вносится без комиссии. Адреса точек размещения терминалов можно узнать на сайте», – говорится в сообщении.

Кроме того, оплату данной услуги можно произвести на сайте РО «ЭкоЛайн-Воскресенск» в разделе «Для потребителей» – «Информация по оплате услуг» – «Оплата услуг для ИЖС без %. Также оплату принимают в сервисе «Сбербанк Онлайн», офисах «Сбербанк», отделениях «Почта России»: на ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» за услугу по обращению с ТКО с указанием лицевого счета с наименованием «Обращение с ТКО», обозначенного в квитанции АО «Мосэнергосбыт».

Также можно оплатить в других банках по реквизитам регоператора. Они указаны на сайте в разделе «Для потребителей» – «Информация по оплате услуг». Также необходимо будет указать лицевой счет с наименованием «Обращение с ТКО», обозначенный в квитанции АО «Мосэнергосбыт».