РИАМО - 13 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле ознакомились с идеей руководителя ЛДПР в Государственной думе Владимира Жириновского о проведении голосования по поправкам в Конституцию 27 апреля, сообщает Газета.ru.

«Ознакомились. Нет итогов, дискуссия продолжается», — сказал Песков.

Ранее Жириновский выдвинул предложение о проведении голосования по поправкам в Конституцию 27 апреля, в последний понедельник месяца.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект конституционных поправок, которые направлены на создание Госсовета, а также на то, чтобы расширить полномочия Совета Федерации. Возможно, будут ужесточены требования к высшим должностным лицам.