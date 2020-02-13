РИАМО - 13 фев. В районе Куркино Москвы в сентябре откроют комбинированную школу – детский сад на 300 мест, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Куркино – приоритетный адрес в планах строительства образовательных учреждений в Москве. Район – молодой и детей здесь очень много. Начиная с 2012 года, мы построили в Куркино пять детских садов и две школы. В планах еще одна школа с дошкольным отделением», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новое образовательное учреждение построят по адресу: Воротынская улица, дом 12А, строение 1. Строительство объекта началось в январе 2018 года.

Здание, которое возводится по индивидуальному проекту, будет иметь три этажа, его площадь составит 6,2 тысячи квадратных метров. Там разместятся классы начальной школы на 200 учеников и группы детского сада на 100 мест.

Распределение мест на школьные и дошкольные является примерным. В здание в зависимости от потребности разместят либо начальную школу, либо детский сад. Также возможно совмещение этих функций.

Из современных энергоэффективных экологичных материалов будет выполнена отделка фасада. Световые проемы заполнят оконные блоки из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом.

На первом этаже в блоке помещений детского сада разместят четыре групповые ячейки, кружковую, зал для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок с кабинетами психолога и логопеда, столовую.

На втором этаже в блоке начальной школы будут расположены четыре учебных класса, игровая комната и две спальных помещения для групп продленного дня.

Также там оборудуют спортивный зал с раздевалками и душевыми, в котором можно будет организовать занятия двух классов одновременно. Кроме того, выделили помещения для актового зала с двумя артистическими комнатами и кладовой.

На третьем этаже будут находиться четыре учебных класса, специализированный учебный кабинет труда и изобразительного искусства, два кабинета дополнительного образования, библиотека с читальным залом, медиатека и учительская.

На объекте создадут комфортные условия для сотрудников и учащихся, включая маломобильных детей. Его оснастят современными инженерными системами, мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием для ведения учебного процесса. Прилегающую к зданию территорию благоустроят и озеленят.