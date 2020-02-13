РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 фев. Ремонт более 50 муниципальных автомобильных дорог проведут в Подольске в текущем году, работы планируется завершить до конца июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В администрации Подольска 12 февраля прошло очередное оперативное совещание по вопросам ремонта муниципальных автомобильных дорог. Всего протяженность автодорог общего пользования на территории округа составляет около 750 километров, из которых муниципальных – 517 километров. В них входят более 1 тысячи объектов улично-дорожной сети: улицы, проезды, переулки, разворотные площадки.

«План ремонта автодорог формируется, в первую очередь, на основании результатов голосования жителей на портале «Добродел». В результате сформирован план ремонта (на 2020 год – ред.) 54 автодорог, из которых 16 адресов включены по итогам голосования на портале «Добродел» и 38 – по обращениям граждан», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Ремонт дорог распределен следующим образом: в Подольске – 27 адресов, в микрорайоне Климовск – 6 адресов, в микрорайоне Лаговский – 6 адресов, в микрорайоне Дубровицкий – 5 адресов, в микрорайоне Стрелковский – 9 адресов, в микрорайоне Львовский – 1 адрес.

Планируемое размещение аукционной документации на определение исполнителей ремонтных работ – 25-28 февраля 2020 года. В марте текущего года планируется заключить контракты с подрядными организациями со сроком завершения работ до конца июля 2020 года.

В целях контроля качества выполненных работ будут осуществляться лабораторные испытания специализированной экспертной организацией. Кроме того, работы по ремонту дорог будут проводить с использованием информационной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Всего в 2020 году на территории Подольска планируется отремонтировать 25,5 километра муниципальных автомобильных дорог общей площадью 123 тысячи квадратных метров.

«Обращаю внимание руководителей территориальных отделов и комитета по дорожно-транспортному комплексу на состояние дорог, которые ведут к мемориальным объектам. В год 75-летия Победы особенно важно проанализировать положение дел, обследовать эти дороги и привести их в надлежащее состояние, если это необходимо», – отметил глава Подольска Николай Пестов.