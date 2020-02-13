РИАМО - 13 фев. В Москве организовали проведение доследственной проверки информации СМИ о возможном отравлении шести человек в одном из следственных изоляторов на северо-востоке столицы, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщили о том, что в столичном СИЗО №4 «Медведь» произошло массовое отравление наркотиками. Шесть арестантов попали в больницу после того, как им передали пропитанные наркотиками печенье и туалетную бумагу. Один из мужчин впал в кому.

«По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве <…> в настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», – сказала Иванова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.