РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 фев. Памятные плиты с именами героев Советского Союза установят в подмосковных Люберцах ко Дню Победы, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Решение об этом было принято в связи с обращением совета ветеранов городского округа Люберцы.

«2020 год особый – год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Отдать память героям этой войны, защитившим родную землю, наш гражданский долг. Учитывая обращение совета ветеранов, нами принято решение увековечить имена люберчан – героев Советского Союза, установив плиты», – сказал Ружицкий.

Памятные плиты с именами героев установят возле мемориала «Вечный огонь» на улице Власова в Люберцах. Торжественное открытие состоится 9 мая 2020 года.