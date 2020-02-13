РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 фев. Власти Люберец призвали жителей округа не беспокоиться за конфиденциальность информации во время Всероссийской переписи населения, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

«Она абсолютно конфиденциальна, а переписные листы будут полностью анонимны. Как утверждают статисты, все данные заносятся в переписные листы со слов респондентов, и никаких документов, подтверждающих сведения, не требуется. Пользователи портала «Госуслуги» и переписчики будут заносить в электронные переписные листы только обезличенную информацию», – говорится в сообщении.

Результаты переписи населения не будут передаваться ни в налоговую службу, ни в Пенсионный фонд, ни в другие ведомства. После публикации итогов Всероссийской переписи населения заполненные переписные листы будут уничтожены.