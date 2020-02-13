РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 фев. Учащихся школы №3 городского округа Мытищи приняли в ряды юнармейцев, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В четверг в школе №3 городского округа Мытищи прошло торжественное посвящение учеников 5А класса в юнармейцы.

«Уважаемые гости, сегодня в этом зале произошло историческое событие - в нашей школе приняли присягу первые наши звездочки - юнармейцы. Я очень надеюсь, что ряды Юнармии школы №3 будут расти, и мы будем действительно гордиться нашими выпускниками», - сказала директор МБОУ «СОШ №3» Инна Велюга.

На торжественной церемонии ребята приняли клятву и получили знаки принадлежности к общественно-патриотическому движению «Юнармия», которые им вручили члены юнармейских отрядов школы №31. Главный эксперт отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования Светлана Снопкова поздравила школьников с вступлением в ряды Юнармии.

«Дорогие юнармейцы, вы вступили в масштабное патриотическое движение, это не только для вас честь, но и большая обязанность. С честью носите форму, будьте достойны этого звания. От вас зависит, какой будет Россия. Помните, что настоящий патриотизм - это образованный патриотизм», - сказала она.

Помимо школы №3 в городском округе Мытищи отряды и классы юнармейцев созданы на базе четырех образовательных учреждений: школ №№8, 27, 31 и лицея №2.