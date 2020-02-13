РИАМО - 13 фев. Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей дал рекомендацию нижней палате парламента во втором чтении принять проект, который позволяет использовать материнский капитал на строительство жилья на садовом участке, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Единая Россия» согласилась с поправками ко второму чтению проекта, которые были подготовлены по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Размер капитала – 466,6 тысячи рублей. Такую сумму материнского капитала может получить женщина, которая родила или усыновила первого ребенка с 1 января 2020 года. Выплата полагается и мужчине, являющемся единственным усыновителем ребенка, в случае, если решение суда вступило в силу с 1 января», — сказала глава комитета Тамара Плетнева.

Она уточнила, что если в семье родился второй ребенок или его усыновили, выплата будет в размере 616,6 тысячи рублей, что распространяется и на последующих детей.

Материнский капитал получат родители на второго ребенка, даже если первый ребенок родился до введение этого закона. Он составит 616,6 тысячи рублей. В последующие года сумма выплат будет индексироваться.

Получить сертификат можно будет без заявления, так как Пенсионный фонд сам запросит сведения через Единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Плетнева добавила, что уменьшатся сроки рассмотрения Пенсионным фондом решения о выплате капитала. Раньше это могло длится месяц, а сейчас – 15 дней. Время на отправку запросов в различные органы – было 15 дней, сейчас – пять. Уменьшатся сроки рассмотрения обращений о распоряжении капиталом до десяти дней. Программа действует до 2026 года.