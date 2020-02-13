РИАМО - 13 фев. В Москве возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника изолятора временного содержания УВД по Юго-Западному округу, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

Ранее трое задержанных устроили погром в камере ИВС на улице Введенского на юго-западе столицы. Мужчины вели себя агрессивно, оскорбляли сотрудников и повредили имущество. Они также попытались выломать дверь, один из них ударил сотрудника изолятора металлической трубой, оторванной от раковины.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1991 года рождения. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ», – сказала Иванова.

По ее словам, дело будет соединено в одно производство с уголовными делами, расследуемыми в отношении фигуранта за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений на территории столицы и других регионов.