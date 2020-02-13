РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В подмосковном Подольске после жалобы жителя выявили самовольно построенный двухэтажный гараж на придомовой территории, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на портале, что на улице Большая Серпуховская, 34/2 незаконно построили гараж на придомовой территории без согласия собственников. Главное управление государственного строительного надзора Московской области рассмотрело обращение по вопросу законности строительства объекта капитального строительства.

«Главным управлением проведена проверка в отношении Л.В. Михалевой, факты, указанные в обращении, подтвердились. В отношении Михалевой приняты исчерпывающие меры административного воздействия, в том числе направлено уведомление о выявлении самовольной постройки в администрацию городского округа Подольск для принятия мер по ее ликвидации», – сказала заместитель начальника управления надзора за строительством Главного управления государственного строительного надзора Московской области Елена Литвинова.

По результатам рассмотрения уведомления администрация Подольска может принять решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями согласно Гражданскому кодексу РФ; обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки; также направить в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается; в исполнительный орган государственной власти, от которого поступило уведомление о выявлении самовольной постройки.