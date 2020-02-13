РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 фев. Строительство завода по производству упаковочной продукции планируют завершить в Подольске во II квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора региона проверил ход строительства завода по производству упаковочной продукции, расположенного в деревне Коледино Подольска.

«Здание производства упаковок из полимерной пленки предназначено для хранения сырья, хранения и производства готовой продукции – пакетов. Одноэтажное здание площадью 1,7 тысячи квадратных метров объединяет в себе производственную зону, складскую зона стеллажного хранения, офисно-административные и бытовые помещения, а также вспомогательные помещения для инженерного оборудования», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что общая мощность производства составит 1,5 тонны в смену. Завершить строительство завода планируется во II квартале 2020 года. Застройщиком объекта выступает ООО «СБС».

«В настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу ненесущих ограждающих конструкций, монтажу внутренних инженерных сетей. Застройщик в ходе проверки устранил выявленные нарушения», – сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.