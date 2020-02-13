РИАМО - 13 фев. В День всех влюбленных в Подмосковье и Москве будет облачно с прояснениями, временами будет светить солнце, воздух прогреется до плюс 3 градусов, сообщила РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Максимальная температура в Москве — от 0 до плюс 2, по области — от минус 2 до плюс 3. Ветер будет юго-западный, до 10 метров в секунду, местами ожидается гололедица», - сказала Макарова.

Она добавила, что метели 14 февраля не ожидается. В отдельные моменты из облаков будет выглядывать солнце.

Ко Дню всех влюбленных парки Подмосковья подготовили специальные развлекательные программы. Так, в Домодедове в парке «Елочки» пройдет «Влюбленный квест», где каждая точка квеста является интерактивной и содержит свое тематическое задание. Задача - собрать все подсказки и найти ответ. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной на деревьях развесят сердечки с предсказаниями. Гости также смогут сфотографироваться у красивой фотозоны на центральной поляне.

Москвичи смогут отметить День святого Валентина в Московском планетарии, Ботаническом саду, парке «Зарядье», «Москва-Сити».