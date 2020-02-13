РИАМО - 13 фев. В парках Подмосковья подготовили специальные развлекательные программы в рамках Дня святого Валентина, которые состоятся 14 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной не мог пройти стороной мимо этого события и 14 февраля в 12:00 будет признаваться в любви каждому посетителю парка, и побудет немного Купидоном», - говорится в сообщении.

Сердечки с предсказаниями будут развешены при входе на деревьях. Гости смогут поучаствовать в акции, сказав свое желание ангелу с крыльями, он выберет нужное пожелание и отдаст его вам, а также можно будет сфотографироваться у красивой фотозоны на центральной поляне.

В округе Домодедово в парке «Елочки» в 19:00 состоится квест для влюбленных пар «Влюбленный квест», где каждая точка квеста является интерактивной и содержит свое тематическое задание. Задача - собрать все подсказки и найти ответ.

В Центральном городском парке Ногинска Богородского округа пройдет тематическая концертная программа, посвященная Дню всех влюбленных «Симфония любви». На сцене выступит молодая талантливая певица Екатерина Морохотова, которая исполнит как всем известные хиты о любви, а также авторские песни, посвященные этому прекрасному чувству. Начало в 19:00 на катке.

В округе Серпухов парк «Питомник» вместе с Love-радио организовал проект «Колесо любви», что представляет собой тур на колесе обозрения со светодиодными шарами и фотосессией для победителей розыгрыша на серпуховском Love-радио.

В Талдомском городском округе в парке отдыха «Вербилки» пройдет спортивно-развлекательное мероприятие «Зима в движении» - это детская игровая программа с музыкальными играми, веселыми танцами, занимательными конкурсами и эстафетами. Начало мероприятия в 16:00.

Акция «Дарите книги с любовью» пройдет в городском парке Солнечногорска. Она приурочена к Международному дню книгодарения. Для ребят пройдут викторины, конкурсы. Подаренные книги будут переданы в детскую библиотеку.

«Мы не только благоустраиваем парки, но и осуществляем мониторинг за качеством проведения этих работ, содержанием территорий и проведением мероприятий», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.