РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 фев. Пенсионеры из Люберец в рамках проекта «Активное долголетие» посетили с экскурсией Коломну, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В рамках программы «Активное долголетие» пенсионеры из Люберец побывали в Коломне. Они посетили Коломенский кремль, где послушали интересную экскурсию о городе, Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь, основанный в конце XIV века, и Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь», - говорится в сообщении.

Любой пенсионер из Люберец может присоединиться к программе «Активное долголетие» и путешествовать по Подмосковью абсолютно бесплатно. Для этого нужно подать заявку на участие через портал или мобильное приложение «Соц.услуги». Также можно обратится в комплексный центр социального обслуживания.