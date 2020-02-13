РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 фев. В микрорайоне Цемянка Подольска строят здание, рядом с которым не разместили информацию о застройщике и проекте строительства, по просьбе жителей Главгосстройнадзор Подмосковья проведет проверку, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на портале, что на пересечении улиц Плещеевская и Крамского ведутся строительно-монтажные работы с нарушением статей 19, 21 ФЗ об установлении обязанности застройщика размещать информацию о застройщике и о проекте строительства. Жители микрорайона Цемянка попросили провести проверку и выяснить, что за объект там строят. Главгосстройнадзор Московской области рассмотрел обращение по вопросу отсутствия информационного щита на объекте капитального строительства на улице Плещеевская, 50А.

«Главным управлением при осмотре выявлены признаки нарушения, но застройщика и собственника земельного участка установить не удалось. В связи с этим направлены запросы в Росреестр, УВМ УМВД России по Московской области, администрацию городского округа Подольск Московской области. Ориентировочный срок получения информации – 26 марта 2020 года», – сказала замначальника управления надзора за строительством Главного управления государственного строительного надзора Московской области Елена Литвинова.

После получения ответов на данные запросы Главное управление назначит проверку законности строительства на указанной территории.