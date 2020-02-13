РИАМО - 13 фев. На территории Подмосковья есть несколько мест, где отметить День защитника Отечества можно будет необычным способом – прокатиться на бронетехнике, пострелять из различных видов оружия и устроить настоящее танковое сафари, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Один из популярных полигонов расположен в Можайске. «Танк Маршрут» предлагает катание на военной технике по лесу, заезд на болота и бездорожье, а также преодоление препятствий и погружение в военный мир.

«КубинкаТур» организует катания на танке в ряде мест Подмосковья: Ступине, Черноголовке, Волоколамске и Акиньшино на различных моделях танков и бронетехники. Можно покататься на танке Т-34, Т-62, танке «Армата», немецком БТР «Ханомаг», а также пострелять из АК и другого боевого оружия», – говорится в сообщении.

Также можно посетить танковый музей в Кубинке (филиал «Парка Патриот»). В одном месте находится более 350 единиц бронетанковой техники из 14 стран мира.

Еvent-агентство «Воентур» в Волоколамске организует катание на легендарной «машине победы» – танке Т-34. Компания «Русское сафари» в Солнечногорске также предлагает прокатиться на военной технике, пострелять из различных образцов оружия и отведать вкусной полевой кухни.

Фирма «Воентанктур» (Можайск) предлагает гостям стать участником танковых соревнований на танках Т-62, БМП-1, БТР-80 и БРДМ-2. Все желающие смогут стать членом экипажа военной машины и выполнить поставленные задачи.

Компания «Tank Ride» из Можайска предлагает эксклюзивную возможность участия в программах с танками Т-80 и Т-62М. К услугам – катание по специальной танковой трассе, обучение управлением танком и стрельба из орудий. Аналогичные развлечения предлагает «ATVPark.ru» (Ногинск) – катание на бронированных машинах, развивающих по бездорожью скорость до 80 километров в час.

В магазине необычных подарочных сертификатов «Presentstar» (Черноголовка) можно купить сертификаты на танковое сафари и воспользоваться им в течение года. В программу включено: сафари на Т-55, фуршет и форма на время мероприятия.

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