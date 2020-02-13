РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 фев. Жители Подольска 23 февраля смогут узнать о судьбах 15 горожанок-военных, проживающих в поселке Молодежный, сообщается в группе «СДК Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

«В Сельском доме культуры «Молодежный» одноименного поселка Подольска 23 февраля пройдет вечер – портрет из цикла «Жизнь замечательных людей». В ходе мероприятия зрителям будет представлен рассказ о судьбах 15 женщин-военнослужащих, которые проживают в поселке Молодежный. У каждой из участниц непростая судьба, связанная со службой в отдаленных полках и дивизионах, на Севере, Камчатке, Сахалине, в госпиталях Афганистана в далекие 80-е», – говорится в сообщении.

Начнется мероприятие в 12:00 по адресу: поселок Молодежный, дом №30. Вход свободный.

«Также на вечере будет представлен яркий демонстрационный материал из жизни участниц и организована творческая выставка», – поясняется в материале.