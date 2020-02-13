РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 фев. Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте опубликовала пост, посвященный юной циркачке Саше Казаковой, и пожелала девочке скорейшего восстановления после травмы, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

С ноября прошлого года многие жители Красногорска переживали за Александру Казакову. Девятиклассница занималась в Опалихе в цирковой студии сестер Фоминых, а затем, стремясь к своей мечте выступать в Cirque du Soleil, стала тренироваться индивидуально. Во время выполнения сложнейшего трюка Саша упала с большой высоты, повредив позвоночник, и долгое время была в тяжелом состоянии.

«Девочку вернули к жизни, поставили на ноги. Врачи единогласны: Саша – боец. То, что она перенесла, под силу не каждому взрослому. А буквально на днях Александра пришла в гости в свою альмаматер – Цирк сестер Фоминых и в свою родную школу. Сейчас девочка проходит курс реабилитации в Красногорской больнице №2, где для этого есть все необходимое», – написала Хаймурзина.

Она поблагодарила врачей, родных и близких и незнакомых людей, которые помогали и поддерживали Сашу и ее семью. «Александра, желаю тебе скорейшего полного восстановления. Уверена, что все будет хорошо! Ты умница и молодец», – заключила Хаймурзина.