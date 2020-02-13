РИАМО - 13 фев. С начала 2020 года сотрудники Московской административной дорожной инспекции зафиксировали 21 случай шумной разгрузки ночью у магазинов, расположенных в жилых домах, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МАДИ.

«При этом больше всего нарушений выявили в Пресненском районе, а среди магазинов, не соблюдающих условия тишины, оказались сети «КуулКлевер», «Мясновъ», «ВкусВилл», а также «Пятерочка», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что москвичи могут обратиться в инспекцию, если ночью им мешает спать включенный двигатель или свет от фар при разгрузочно-погрузочных работах. За несоблюдение тишины водителя могут оштрафовать на 1 тысячу рублей, а компанию – на 80 тысяч рублей.

Магазинам разрешено производить разгрузку по ночам, но с 23:00 до 07:00 шуметь запрещено. Во время работ нужно заглушать двигатели автомобилей, исключать работу шумного оборудования, а также применять другие меры по снижению шума. Сообщить о таких нарушениях можно на круглосуточную линию МАДИ 8(929)960-58-08.